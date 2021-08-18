Bursa Espor, VALORANT sahnesine giriş yapmaya hazırlanıyor!

BursaEsporr, VALORANT sahnesine giriş yapmaya hazırlanıyor!

Bursa Espor, VALORANT sahnesine giriş yapmaya hazırlanıyor!

Sosyal medya üzerinden yaptıkları duyuru ile VALORANT sahnesini giriş yapacağını belirten ekip, takım seçmelerine başlayacaklarını duyurdu. Bu aşamada Ölümsüzlük (Immortal) ve üstü seviyelerde oyuncuları deneyeceğini belirten ekip uygun başvurular arasından bir takım oluşturacak!

"Valorant VCT turnuvalarında rakiplerini avlayacak yeni kadromuz oluşturuluyor!

İmmortal rank ve üstü kişiler hazır mısınız? "

Kaynak: Playerbros