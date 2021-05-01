Bursa esnafından zincir marketlerdeki satışların kısıtlanması talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa esnafından zincir marketlerdeki satışların kısıtlanması talebi

Bursa esnafından zincir marketlerdeki satışların kısıtlanması talebi
Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci dolayısıyla zincir marketlerle ilgili 6 ilde alınan İl Hıfzzısıhha Kurulu kararlarını Bursa Valiliğine emsal sunarak, marketlerdeki...

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci dolayısıyla zincir marketlerle ilgili 6 ilde alınan İl Hıfzzısıhha Kurulu kararlarını Bursa Valiliğine emsal sunarak, marketlerdeki satışların sınırlandırılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Abdulazizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaflar adına zincir marketlerde gıda ve temizlik ürünleri dışındaki ürün satışının engellenmesi yönünde valiliğe talepte bulunduklarını, BESOB Başkan Vekili Fahrettin Tüccaroğlu imzasıyla Bursa Valiliği'ne iletilen talebin olumlu sonuçlanması halinde haksız rekabetin de önüne geçileceğini belirtti.

Kısıtlama döneminde işyerleri kapalıyken zincir marketlerin her türlü ürünü satmasının haksız rekabet oluşturduğunu ifade eden Başkan Abdulazizoğlu, bu konuda Antalya, Kayseri, Kocaeli, Eskişehir ve Karaman İl Hıfzzısıhha Kurullarının da kararları bulunduğunu anımsattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı
Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı
Dedektörle sahilde altın arıyor
Dedektörle sahilde altın arıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Feyza Aktan Hakan Altun Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa esnafından zincir marketlerdeki satışların kısıtlanması talebi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 10:58:59. #1.15#

title