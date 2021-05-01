Bursa esnafından zincir marketlerdeki satışların kısıtlanması talebi

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci dolayısıyla zincir marketlerle ilgili 6 ilde alınan İl Hıfzzısıhha Kurulu kararlarını Bursa Valiliğine emsal sunarak, marketlerdeki...

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci dolayısıyla zincir marketlerle ilgili 6 ilde alınan İl Hıfzzısıhha Kurulu kararlarını Bursa Valiliğine emsal sunarak, marketlerdeki satışların sınırlandırılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Abdulazizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaflar adına zincir marketlerde gıda ve temizlik ürünleri dışındaki ürün satışının engellenmesi yönünde valiliğe talepte bulunduklarını, BESOB Başkan Vekili Fahrettin Tüccaroğlu imzasıyla Bursa Valiliği'ne iletilen talebin olumlu sonuçlanması halinde haksız rekabetin de önüne geçileceğini belirtti.

Kısıtlama döneminde işyerleri kapalıyken zincir marketlerin her türlü ürünü satmasının haksız rekabet oluşturduğunu ifade eden Başkan Abdulazizoğlu, bu konuda Antalya, Kayseri, Kocaeli, Eskişehir ve Karaman İl Hıfzzısıhha Kurullarının da kararları bulunduğunu anımsattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi