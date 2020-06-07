Bursa, Eskişehir ve Çanakkale'de 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar sokağa çıktı
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Bursa, Eskişehir ve Çanakkale'de 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar sokağa çıktı

Bursa, Eskişehir ve Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlar açık havada gezinti yaptı.

Bursa, Eskişehir ve Çanakkale'de 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar sokağa çıktı
07.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:06

Bursa, Eskişehir ve Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlar açık havada gezinti yaptı.

Yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 14.00-20.00 saatlerinde tanınan serbestlik kapsamındaki vatandaşlar, yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Bursa'da dışarı çıkanların çoğunlukla tercihi Hüdavendigar Kent Parkı oldu. Sıcak ve güneşli havanın etkili olduğu kentte, parklarda dinlenen vatandaşların maske kullanımına dikkat ederek sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

Eskişehir'de bazı bölgelerde, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yanlarındaki refakatçilerden dolayı hareketlilik yaşandı. Sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyan bu kişiler, güneşli havada gezmenin tadını çıkardı.

Çanakkale'de özellikle Kordon Boyu'nu yoğun olarak tercih eden binlerce kişi, park ve bahçelerde oturup arkadaşlarıyla sohbet etme fırsatı buldu. Vatandaşların büyük bölümünün maske takarak diğer tedbirlere uyduğu gözlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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