Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlaması sakinliği
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Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlaması sakinliği

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlaması sakinliği
19.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:22

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bursa'da, kentin bazı noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkanların istisna kapsamı dışında olup olmadığını kontrol etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulan kentteki meydan, sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla birçok evin ve dükkanın camına Türk bayrakları asıldığı görüldü.

Eskişehir

Eskişehir'de salgın öncesi yoğunluğun fazla olduğu İsmet İnönü, İki Eylül, Cengiz Topel ve Şair Fuzuli caddeleri ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.

Açık olan marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplara alışveriş için gelenler oldu.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplardan alışveriş yaptı.

Balıkesir

Balıkesir'de de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.

Ali Hikmetpaşa Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi ve Çankaya Sokağı gibi kentin işlek noktalarında hareketlilik yaşanmadı.

Belli noktalarda uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermedi.

Kentte 10.00-16.00 saatlerinde faaliyet göstermesine izin verilen marketler ile bakkal, manav ve kasap dükkanlarında alışveriş yapanlar olduğu görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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