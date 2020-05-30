Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de cadde ve sokaklar sessiz kaldı
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Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de cadde ve sokaklar sessiz kaldı

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de cadde ve sokaklar sessiz kaldı
30.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:38

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Bursa'da, Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi ve Kent meydanları ile Heykel, Ulu Cami ve civarları boş kaldı.

Polis, kentin çeşitli bölgelerindeki noktalarda, sokağa çıkanların belgelerini kontrol ediyor.

Eskişehir

Eskişehir'de normalde yoğunluğun fazla olduğu İsmet İnönü, İki Eylül, Cengiz Topel, Şair Fuzuli caddeleri ve Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.

Balıkesir

Kentin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki vatandaşların sokakta bulunmasına izin vermedi.

Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan Ali Hikmetpaşa Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi ve Çankaya Sokak çıkma kısıtlaması nedeniyle bomboş kaldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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