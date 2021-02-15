Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için buzlanma ve don uyarısı
15.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:44
Meteorolojiden Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan 4 ilde hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, buzlanma ve don olaylarının yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının gerektiği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca