Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te bayram namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı Kurban Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te vatandaşlar bayram namazını camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te vatandaşlar bayram namazını camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Vatandaşlar, bayram namazı için özellikle Ulu Cami, Emir Sultan Camisi, Murat Hüdaverdigar ve Yeşil Cami gibi tarihi camiler ile açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camisi'ni tercih etti.

Ezan öncesi caminin içinde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etti.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle bayram namazı kısa süre içerisinde icra edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de Reşadiye Camisi başta olmak üzere kentteki camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu. Cemaat, sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da bayram namazını Reşadiye Camisi'nde kıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Adil Çelik, Yavuz Subaşı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, namazın ve bayramlaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın bütün İslam alemine ve tüm Türkiye'ye huzur, sağlık ve saadet getirmesi temennisinde bulundu.

Şıldak, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, "Tüm tatilcilerimiz ilimize hoş geldiler. Lütfen koronavirüs tedbirlerine azami ölçüde dikkat edilmesini istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise bütün vatandaşların bayramını kutlayarak, "İslam aleminin barışa ve huzura kavuştuğu bir bayramı idrak edeceğiz, pandemi nedeniyle farklı bir bayram yaşıyoruz. İnşallah Kovid-19 ile de mücadelemizi hep beraber sürdüreceğiz. İnşallah bugünleri de aşacağız." ifadelerini kullandı.

Bilecik

Sabahın ilk saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi'ne gelen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

İl Müftüsü Ali Erhun'un vaazının ardından bayram namazını kılan vatandaşlar dua etti.

Kaynak: AA