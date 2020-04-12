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Bursa, Eskişehir, Balıkesir'de yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

12.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:09
Bursa, Eskişehir, Balıkesir'de yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bursa'da, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Vatandaşlar, kent genelindeki cadde ve sokaklarda sokağa çıkma yasağına büyük oranda riayet ediyor.

Şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Yasağın ardından, yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Heykel, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarında sükunet hakim oldu.

Eskişehir

Eskişehir'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yasak öncesinde az da olsa hareketliliğin bulunduğu İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi sessizliğe büründü.

Balıkesir

Balıkesir'de de kent merkezinin normalde yoğun olan bölgelerinden Ali Hikmet Paşa, Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri ile Zağnos Paşa Camisi mevkisinde yasağın ardından sessizlik hakim oldu.

Bariyerlerle trafiğe kapalı olan kent merkezinde ekipler, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü. Kentte devriye gezen polis ekipleri, dışarıdaki vatandaşların izin belgelerini denetledi.

Manyas ilçesinin Bandırma Caddesi, Atatürk Meydanı, Belediye önündeki pazar alanı da sakin günlerini yaşadı.

Kaynak: AA

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