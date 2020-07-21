BURSA Eski iş ortağının vurup hastaneye bırakarak kaçtığı kişi, öldü
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BURSA Eski iş ortağının vurup hastaneye bırakarak kaçtığı kişi, öldü

Eski iş ortağının vurup hastaneye bırakarak kaçtığı kişi, öldüBURSA'da Samet Ferik (32), para meselesi yüzünden tartıştığı eski iş ortağı Sinan Belli'yi (33) tabancayla yaraladıktan sonra hastaneye bırakıp kaçtı.

21.07.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:31

Eski iş ortağının vurup hastaneye bırakarak kaçtığı kişi, öldü

BURSA'da Samet Ferik (32), para meselesi yüzünden tartıştığı eski iş ortağı Sinan Belli'yi (33) tabancayla yaraladıktan sonra hastaneye bırakıp kaçtı. Belli yaşamını yitirirken, yakalanıp gözaltına alınan Samet Ferik, tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Samet Ferik, eski iş ortağı olan Sinan Belli'nin iş yerine gitti. Taraflar arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Samet Ferik, belinden çıkardığı tabancayla Belli'ye ateş etti. Karın, omuz ve bacaklarından yaralanan Belli, kanlar içinde yere yığıldı. Samet Ferik, vurduğu Belli'yi otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sinan Belli'yi hastanenin acil servisine bırakan Samet Ferik, kaçtı. Tedaviye alınan Sinan Belli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ve polis ekipleri, cinayeti Samet Ferik'in işlediğini tespit etti. Samet Ferik, evinde yakalanarak, gözaltına alındı. İfadesinde suçunu itiraf eden Samet Ferik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Samet Ferik çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

RÖPORTAJ VERMİŞTİ

Bu arada Sinan Belli, 27 Haziran'da maske takmadığı için kendisine kesilen ceza sonrası DHA'ya röportaj vermişti. Belli, kendisine ceza yazan bekçilere, Ben koronaya değil, Allah'a inanıyorum demişti.

BURSA Eski iş ortağının vurup hastaneye bırakarak kaçtığı kişi, öldü

Kaynak: DHA

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