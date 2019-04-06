Bursa 'Erasmusik' Gemlik'de Renkli Görüntüler Oluşturdu

'Erasmusik' Gemlik'de renkli görüntüler oluşturdu

ERASMUS Gençlik Değişimi kapsamında Gemlik Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen 'Erasmusik' isimli projeyle Fransa, İspanya, Romanya, Polonya ve Litvanya'dan 42 öğrenci Gemlik'e geldi.

İlk olarak Gemlik Kaymakamı Kemal İnan ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı ziyaret eden öğrenciler kaymakam ve başkana ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti. Toplamda 42 öğrencinin katılım sağladığı projede, misafir ülke öğrencileri halk müziklerini, halk oyunları ve enstrümanlarını birbirlerine tanıttılar. Gemlik sahilini gezerken Mehter Marşı söyleyerek yürüyen 'Erasmusik' projesi misafirleri renkli görüntüler oluşturdu.

"GEMLİK'İ HİÇ BÖYLE BEKLEMİYORDUK"

Erasmusik projesi kapsımdan Gemlik'e gelen öğrenciler, 'Gemlik'i hiç böyle beklemiyorduk. Buranın doğası havası insanı her şeyi harika. Yüksek dağların arasında deniz var, her yer zeytinlik ve bu çok harika. İnsanlar bizi yolda gördüklerinde çok içten ve samimi bir şekilde gülümseyip selam veriyor ve Gemlik'imize hoş geldiniz diyerek bizi karşılıyorlar. Biz kendimizi burada evimizden rahat hissediyoruz. Türk kültürü bambaşka. Yaptığımız kültürel etkileşim etkinlikleri ile Türk kültürünü daha da yakından tanıma fırsatı bulduk. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.' dedi.

Projeyi yürütüyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gemlik Kaymakamı Kemal İnan 'Ülkemizin ve ilçemizin bu tip projelerle Avrupa'ya açılmasının önemi oldukça önemlidir. Bu ve benzeri projeleri gerçekleştirmek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına kaymakamlık olarak destek vereceğimizi de belirtmek istiyorum. Projede emeği geçen proje sorumlusu İsmail Çağlar ve Ahmet Gültekin'e teşekkür ediyorum.' ifadesini kullandı.

"BENİM İÇİN DEĞERLİ VE ANLAMLI OLDU'

'Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'da ilk olarak Erasmusik projesine katılım sağlayan öğrencileri makamında ağırlarken, daha sonra öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi. Tüm öğrencilere zeytin ve zeytinyağı da hediye etmeyi ihmal etmeyen Sertaslan; 'Belediye başkanlığımın daha ilk gününde Gemlik'imizin yurtdışından gelen misafirlerini ağırlamak benim çok değerli ve anlamlı oldu. Tüm arkadaşlara öncelikle zeytinin başkenti Gemlik'e hoş geldiniz diyorum. Benim bildiğim iki farklı unsur var tüm dünya tarafından bilinen ve kabul edilen. Biri müzik, diğeri ise dostluk ve sevgi. Hepimiz dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor olsak da, söz konusu olan aşk ve sevgi olduğunda kalp aynı şekilde atıyor. Müzik ile bunu bir araya getirebilme şansına sahip olmuşuz. şeklinde konuştu.

"ÖĞRENCİLER FARKLI KÜLTÜRLERİ TANIYORLAR"

Proje kapsamında yapılan etkinliklerle öğrencilerin farklı kültürleri tanıdıklarını ifade eden proje sorumlusu İsmail Çağlar, 'Bizim amacımız burada bir yarışma yapmak ya da bir kültürü öne çıkarmak değil. Ortak normları belirleyerek, müziğinde evrensel bir dil oluşundan hareket ederek, tüm ülkelerin bir arada etkileşim haline girmesini sağlamaktır. Bu sayede yaptığımız çalışma sonrasında doğaçlama bir şekilde tüm ülke müzikleri ile karma bir konser de vereceğiz. Bu konserimizde tüm kültürler ve tüm ülke değerleri bir arada olacak ve kardeşlik vurgusu yapılacaktır. 11 Nisan akşamı Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde yapacağımız doğaçlama konserimize herkesi bekliyoruz.' dedi.

11 Nisan 2019 tarihine kadar Gemlik'te kalacak olan Erasmusik öğrencileri, yapacakları konserin ardından ülkelerine dönecekler.

Kaynak: DHA