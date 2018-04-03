Bursa Epilepsi Nöbeti Geçiren Hastanın Cebinden Parasını Çaldı

Epilepsi nöbeti geçiren hastanın cebinden parasını çaldı

Bursa'da epilepsi nöbeti geçiren S.Ç.'nin cebinden aldığı 260 lirasını çalan H.İ.K. güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı. H.İ.K.?nin çaldığı paraları ağzına atıp kaçtığı belirlendi.

Olay, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde dün meydana geldi. Epilepsi hastası S.Ç. bir ganyan bayisinde nöbet geçirdi. O esnada bayide bulunan H.İ.K., yardım etmek bahanesiyle S.Ç.'ye yaklaştı. S.Ç.'nin cebindeki 260 lirasını alıp ağzına atan H.İ.K. daha sonra ayağa kalkarak bayiden uzaklaştı. Bir süre sonra kendine gelen S.Ç. parasının cebinde olmadığını fark ederek polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde H.İ.K.'nin şüpheli tavırlarını fark eden ekipler yakalama çalışmaları başlattı. Kısa bir süre sonra yakalanan H.İ.K. adliyeye sevk edildi.