Bursa Engelli Genç Kaybolan Köpeğini Sokak Sokak Arıyor

Bursa'da trafik kazası geçirdikten sonra felç olup tekerlekli sandalyeye mahkum olan 28 yaşındaki Birol Önkür, 5 gün önce kaybolan 'Muzi' adlı köpeğini sokaklarda el ilanları dağıtarak arıyor. Psikolojik olarak yıprandığını belirten Birol Önkür, köpeğim olmadan uyuyamıyorum diyerek, köpeğinin bulunması için yardım istedi. Bursa'da 8 sene önce geçirdiği trafik kazası sonucunda akülü araba kullanmaya başlayan Birol Önkür, iki aylıkken aldığı ve 'Muzi' adını verdiği 3 yaşındaki 'Pomeryan Boo? cinsi köpeğini dışarıya çıkardı. Bahçede bir anda gözde kaybolan köpeğin geri dönmemesi üzerine Birol Önkür, çevredeki gidebileceği yerlere baktı ancak bulamadı.

15 MAHALLE GEZDİ BULAMADI

Sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşarak ve bastırdığı el ilanları ile sokak sokak gezerek köpeğini aramaya başladı. 5 günde 15 mahallede sokakları gezdiğini, ancak köpeği Muzi'yi bulamayan Birol Önkür, Muzi ile beraber yatıyorum o olmadan eve bile giremiyorum ne olur gören duyan varsa haber versin diyerek köpeğinin bulunması için yardım istedi.

Köpeğim bahçede tuvalet ihtiyacını gerçekleştirirken birden bir sesten ürkerek kaçtı. Tekerlekli sandalyeli olduğum için arkasından yakalayamadım. 7 sene önce trafik kazası geçirdim. Yalnız bir hayatım vardı, Muzi'yi sahiplendim. Artık o benim hayat arkadaşım olmuştu. Hayatıma tekerlekli sandalye ile devam ediyorum iyi bir arkadaş olmuştu bana. Şuanda hayatıma Muzi olmadan devam ediyorum çok üzgünüm, her şeyi beraber yapıyorduk.Köpeğim bu hafta kayboldu, 5 gündür düzgün bir uyku uyuduğumu söyleyemem. Yatağı benim yatağım yanındaydı beraber uyuyorduk. Şuan o olmadığı için eve odaya bile girmek istemiyorum. Köpeğimi bulmak için kararlıyım, afişlerini bastırdım. Bütün esnaflara, vatandaşlara tek tek Muzi'yi soruyorum. Eğer hören duyan olursa yardımcı olursa çok sevinirim çünkü ben hayatımı onunla beraber deam ettiriyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA