Bursa Endüstri Zirvesi Başladı

Türkiye'nin kendi alanında en büyük 2'nci fuarı olan 'Bursa Endüstri Zirvesi' TÜYAP Fuar Alanında ziyaretçilerine kapılarını açtı. 4 gün boyunca devam edecek olan zirvede 500 milyon liralık satış hedefleniyor.Bursa Metal İşleme Teknolojileri, Bursa Sac İşleme Teknolojileri, Otomasyon ve Kaynak Teknolojileri Fuarı'nı kapsayan 'Bursa Endüstri Zirvesi' kapılarını ziyaretçilerine açtı. TÜYAP Fuarcılık A.Ş. Takım Tezgahları İş Adamları Derneği ve Makine İmalatçıları Birliği tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB destekleriyle başlayan zirveye 60 civarında ülkeden 346 firma katılım gösterdi.

500 MİLYON LİRALIK SATIŞ HEDEFİ

Bursa Endüstri Zirvesi'nin kendi alanında Türkiye'nin 2'nci büyük fuarı özelliğine sahip olduğunu belirten TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 4 gün boyunca imalat endüstri üretiminin kalbinin atacağı bir zirve olacak. Zirvede 4 ana başlık ele alınıyor. Bu yıl ilk kez bu zirvede robotik teknolojiler bölümü de sergileniyor. Bunun yanı sıra fuarda Endüstri 4.0'ın en önemli örneklerinin yer aldığı, sektördeki yenilikler, teknolojideki gelişmeler sergilenecek. Fuara katılan firmaların yüzde 60'tan fazlasının üretici ve ihracatçı firma olması bakımından da diğer fuarlardan ayrılıyor. 60 üzeri ülkeden 40 bin üzeri ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. İlk gün itibariyle yurt dışından ziyaretçiler gelmeye başladı. İlk 2 gün ağırlıklı olarak yurt dışı ziyaretçisi olacak ama hafta sonu yurt içi ziyaretçilerinin de fuarımıza gelmesini bekliyoruz. 4 farklı kıtadan ziyaretçi ağırlıyoruz. Dünyada ilk kez bu fuarda sergilenen makineler var. Fuara katılan 346 firma var. Yaklaşık 496 tane makine sergileniyor. Bunların tamamının bu fuarda satılacağını, satışın 500 milyon lira olacağını öngörüyoruz dedi.