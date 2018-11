Bursa En Çok Tavuk Tüketen Ülkelerden Japonya'ya, 'Umami' Lezzetinde Türk Tavuğu

Japonya'DAN gelen heyet HasTavuk tesislerini denetledi. HasTavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, 'Japonların yapmış olduğu araştırmada bizim tavuğumuzda inosine asit oranı, yani bu umami dedikleri 5 lezzet, Brezilya ve Tayland'dan aldıkları tavuklardan 5 kat daha fazla. Bu nedenle Japonlar bizim tavuğumuzu özellikle tercih ediyorlarö dedi.

Bursa merkezli tavuk üretim firması HasTavuk, Japonya'nın da bilinen markası olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye'de Japonya'ya ihracat yapan tek firma özelliğine sahip firma, Japon yetkililer tarafından denetlendi. Susurluk'ta bulunan kesimhaneyi denetleyen ekipler, sonrasında HasTavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir'in de katıldığı toplantıda bilgiler aldı. 2 yıl içinde 600 bin ton ithalat talepleri bulunan Japonya'ya ilk etapta 500 tonluk sevkiyat ile başlandı.

Üretimde biyogüvenlik şartları ile üretilen tavukların kalitesinin, standartlarının, sadece insan gözüyle ya da insan emeği ile değil bir otomasyon sistemi ile kontrol edildiğinin altını çizen Genel Müdür Şahin Aydemir, 'Bantlara asılan her tavuğun kesimi ve parçalanması ve süreçlerinin takibi tamamen bilgisayarlar tarafından yönetilir. Her bilgisayarın önünden geçen kamera sistemi ile haritaları, tabiri caizse röntgeni çekilir. Buna göre her türlü üretim ayrı bantlara yönlendirilerek, kiminden pirzola, kiminden kanat ızgara, kiminden göğüs fileto gibi ürünler üretilerek son tüketicinin hizmetine en sağlıklı, en kaliteli ürün şekliyle sunulacak hale getirilir. Ona göre paketleme sistemine robot sistemi ile el değmeden son tüketiciye ulaşacak şekilde hazır hale getirilirö dedi.

'Bizim genel bir prensibimiz varö diyerek sözlerini sürdüren Aydemir,'Bu Japonlar için de çok uygun. Ne yediğini bilmeli insan. Japonlar da diğer alıcılarımız da sık sık bizim işletmemize gelip kontrol ederlerö açıklamasında bulundu.

EN ÇOK TAVUK TÜKETEN ÜLKELERDEN BİR TANESİ

Japonlar'ın en çok tavuk tüketen ülkelerden bir tanesi olduğunu hatırlatan Genel Müdür Aydemir, 'Kalite standartları Avrupa Birliği standartları ve diğer standartların çok üzerinde. Bu nedenle şu anda Türkiye'den yegane tavuk üreticisi, ürünlerini aldıkları firma olarak biz bulunmaktayız. Üretim standartlarımız, kalite standartlarımız onların beklediği ihtiyaçları karşılayabilmekte. Biz de bundan ayrıca gurur duymaktayız. Çünkü biliyorsunuz dünyada 100 yaşın üzerinde en fazla insan sayısı Japonya'da var. Japonya halkının tüketim alışkanlıklarına baktığınızda 1. sırada balık, 2. sırada tavuk tüketimi gelir. Kişi başı en fazla hayvansal ürün tüketen ülkelerden bir tanesi Japonya. Demek ki bizim halkımızın sağlığı için de tavuk yemek çok daha öne çıkmaktadırö dedi.

Denetlemeyi sadece Japonların değil, ihracat yapılan ülkeler ve yurt içindeki alıcıların zaman zaman fabrikayı denetlemelerinin söz konusu olduğunu ve bundan keyif aldıklarını söyleyen Şahin Aydemir, 'Çünkü birlikte ürettiğimiz süreci ve üretim kalitemizi onlarla bir daha kontrol etmiş, tescillenmiş oluyoruz Bu da bizim için ayrıca gurur kaynağıö diye konuştu.

VEGAN TAVUK ÜRETİYORUZ

Japonların özellikle kendilerini tercih etme sebebine de değinen HasTavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, 'Şimdi biz tamamen vegan tavuk üretiyoruz. Yani tamamen vejeteryan ürünlerle beslenmiş, hayvansal protein kaynağı kullanılmayan yemlerle beslenmiş tavuk üretiyoruz. Bizim çiftliklerimiz, damızlıklarımız kendimize ait, tam dikey bir entegrasyona sahip bir işletmeyiz. Üretim sürecini 1 günlük civcivden, tüketiciye kadar olan bütün süreçler kontrol altında. Bu üretim sürecinin sonucunda ve mevcut olduğumuz kuru kesim gibi teknolojiyerimiz ile ürettiğimiz etlerin kalitesi çok üst seviyede. Japonların yapmış olduğu araştırmada bizim tavuğumuzda inosine asit oranı, yani bu umami dedikleri 5 lezzet, Brezilya ve Tayland'dan aldıkları tavuklardan 5 kat daha fazla. Bu ne demektir, hücre yenilemesi, hücre geliştirmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için çok daha fazla hayvansal protein enerjisi içeren bir yapıya sahiptir. Bu nedenle Japonlar bizim tavuğumuzu özellikle tercih ediyorlarö dedi.