Bursa Emniyeti zanlılara göz açtırmıyor

29.09.2019 19:14

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulamalarını sürdürüyor. Yapılan uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.



İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ilçenin farklı noktalarında uygulamalarını sürdürüyor. Yapılan uygulamalarda 2 ruhsatsız tüfek ile 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere el konulurken 7 şahıs yakında ise işlem yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA