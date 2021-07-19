Bursa Emniyet Spor'dan gururlandıran performans
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Bursa Emniyet Spor'dan gururlandıran performans

Bursa Emniyet Spor'dan gururlandıran performans
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Emniyet Spor Kulübü, Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonasından başarıyla döndü.

Bursa Emniyet Spor Kulübü, Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonasından başarıyla döndü.

Medicana Hastenesi sponsorluğunda 1 sporcu ile katılan Bursa Emniyet Spor Boks Takımın, Ankara'da düzenlenen 15 Temmuz boks turnuvasından şampiyon olarak döndü. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Halit Daş'ı tebrik eden Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dr. Remzi Karşı, sağlık grubu olarak her zaman spor ve sporcunun yanında olduklarını söyledi. Karşı, "Hastane olarak spor ve sanatın yanında her zaman olmayı planlıyoruz. Bu tür organizasyonların sağlık sponsorluğunu üstlenerek destek oluyoruz. Her şeyin başı sağlıktır. Ancak sanat ve sporunda sağlıklı bir toplumun gelişiminde çok destekleyici olduğunun da farkındayız. Bu sebeple bu tur organizasyonların en büyük destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Bursa Emniyet Spor'dan gururlandıran performans
Bursa Emniyet Spor'dan gururlandıran performans

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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