Bursa Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulamaları
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Bursa Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulamaları

Bursa Emniyet Müdürlüğünce 1-14 Kasın tarihlerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında aranan 94 kişi ile şüpheli 192 kişi yakalandı.

14.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:50
Bursa Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulamaları

Emniyet Müdürlüğünce 1-14 Kasın tarihlerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında aranan 94 kişi ile şüpheli 192 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ve Motosikletli Timleri, 1-14 Kasım tarihlerinde sabit, seyyar ve şok uygulamalar sonucu aranan 94 kişi ile şüpheli 192 kişiyi yakaladı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 21 tabanca, 270 fişek, 2 adet otomatik av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeğinin yanı sıra 720 gram uyuşturucu ve 111 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA
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