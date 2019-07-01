BURSA Emir Sultan'a otopark yapılacak

Emir Sultan'a otopark yapılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da Emir Sultan Hazretleri'ni ziyarete gelen kafilelerin kullandığı otobüslerin düzenli şekilde duraksayabilmesi için otopark çalışmalarını hızlandırdı. Ekibiyle birlikte Derebahçe ve Emir Buhari Kültür Merkezi bölgelerinde yer tespitinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Bursa'nın nirengi noktalarından biri olan bu özel ve güzel bölgeyi inşallah otoparkları, sosyal ve yeşil alanları ile daha yaşanabilir hale getireceğiz" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, Emir Sultan semtine yapılacak otopark ve sosyal donatı alanları için yer baktı. Başkan Aktaş'a ziyaretinde, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ali Mollasalih ile Büyükşehir bürokratları ve meclis üyeleri de eşlik etti. İlk olarak Derebahçe mevkiine gelen Başkan Aktaş, daha sonra temaslarını Emir Buhari Kültür Merkezi arkasında sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın nirengi noktalarından biri olan Emir Sultan civarını hem otopark hem de sosyal alan ihtiyacı bakımından rahatlatacaklarını söyledi. 'Bursa' deyince akla Ulucami, Emir Sultan, Yeşil, Muradiye gibi sultan semtlerinin geldiğini vurgulayan Başkan Aktaş, 'Bölgede şu anda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün sürdürdüğü restorasyonlar var. Bir müddet sonra çalışmalar sona erdiğinde, bölge daha da aktif hale gelecek' dedi. Civarda yerleşim yerleri olduğu için semt üzerindeki yoğunluğun artacağını, buna bağlı olarak bazı sıkıntıların baş gösterebileceğini ifade eden Başkan Aktaş, 'Biz de bu manada farklı alanlar açabilmek, özellikle de turist otobüslerinin geçici süre park edebilmesi için uygun alanlar oluşturmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

Bölgede otoparkların yanı sıra sosyal donatı ve yeşil alanlara da ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Başkan Aktaş, 'İhtiyaçları gidermek adına bir taraftan kamulaştırma diğer taraftan da proje yapıp, hedefimize ulaşma ile alakalı arkadaşlarımızla yerinde tespitler yaptık' şeklinde konuştu. Emir Sultan türbesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü uhdesinde devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, yapılan düzenlemenin ardından ziyaretçi trafiğinin de artacağını ifade etti. Bursa'nın güzide mekanlarından olan Emir Sultan türbesinin daha rahat kullanılabilmesi için acele ettiklerini, çalışmalara ivme kazandırdıklarını anlatan Başkan Aktaş, 'Yıldırım Belediyesi başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsun, o da bizlere eşlik etti. İlçe belediyesinin desteğini de alarak, inşallah burada beraberce bir çalışmayı hayata geçireceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA