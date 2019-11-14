Bursa elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu

14.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:48

Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, gözaltına alınan T.Ç.'nin, elektrikli süpürgenin içine sakladığı uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan T.Ç.'nin (28) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, T.Ç'nin adresine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Şüpheli, T.Ç., gözaltına alınırken ekipler, evde detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda elektrikli süpürgenin içine saklanan 215 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu. Şüpheli T.Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Ekiplerin aramasından görüntüler

Süre: 0.22 Boyut: 6 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA (DHA)

Kaynak: DHA