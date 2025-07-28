Vatandaşların kesintiden en az düzeyde etkilenmesi amacıyla ekiplerin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. UEDAŞ'ın resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşmak mümkün. Peki, Bursa elektrikler ne zaman gelecek? 28 Temmuz Pazartesi Bursa Elektrik kesintisi olan yerler!

ELEKTRİKLERİN NE ZAMAN GELECEĞİ AÇIKLANDI

Kesintinin kapsamı ve süresi hakkında detaylar da paylaşıldı. Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Kestel, İznik, Karacabey gibi ilçelerdeki bazı mahallelerde kesintilerin belirli saatler arasında uygulanacağı ve ardından elektriğin tekrar verileceği bildirildi. Elektriğin geleceği saatleri merak eden vatandaşlara yönelik açıklamalarda, her bir bölgenin farklı zaman aralıklarında etkileneceği ve bu aralıkların önceden planlandığı ifade edildi.

YILDIRIM'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENDİ?

Yıldırım ilçesinin Cumalıkızık bölgesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan elektrik kesintisinin, saat 15.00 itibarıyla sona ereceği açıklandı. Baruthane Mahallesi'nde ise 13.00'te başlayan arıza kaynaklı kesinti; BİLAÇLI, 1.BİLİR, BURGAZ, 2.BAŞ, 1.ULUDAĞ, 1.OCAK, 1.SAKARYA, TEYYARECİ MEHMET ALİ, 1.KIRCAALİ, 1.YENİCE sokaklarını etkileyerek saat 17.00'de tamamlanacak şekilde planlandı.

NİLÜFER'DE KESİNTİ YAŞANACAK BÖLGELER

Nilüfer ilçesine bağlı Korubaşı Mahallesi'nde yer alan 7.KORUBAŞI, 10.KORUBAŞI, 12.KORUBAŞI, 5.KORUBAŞI, 9.KORUBAŞI, 2.KORUBAŞI, 11.KORUBAŞI, 13.KORUBAŞI, KORUBAŞI YOLU KÖY, 1.KORUBAŞI ve 6.KORUBAŞI sokaklarında gerçekleşen kesintilerin, saat 17.00 itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Ayrıca Nilüfer Cumhuriyet Mahallesi'nde de 13.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.