BURSA Elektrik tedarikinde 'yeşil' dönem başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA Elektrik tedarikinde 'yeşil' dönem başladı

Elektrik tedarikinde 'yeşil' dönem başladıYenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kullanıcılara sunduğu 'Yeşil Tarife' (YETA) 01 Ağustos'ta devreye alındı.

15.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:35

Elektrik tedarikinde 'yeşil' dönem başladı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kullanıcılara sunduğu 'Yeşil Tarife' (YETA) 01 Ağustos'ta devreye alındı. Limak Enerji, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyenler için hazırlanan 'Yeşil Tarife' hakkında farkındalık yaratmak için faturalarını yeşil olarak tasarlayarak müşterilerine ulaştırıyor.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda gerçekleştirdiği farklı projelerle toplumda bilinç oluşturmayı amaçlayan Limak Enerji, Yeşil Faturalar aracılığıyla da bu konuya dikkat çekecek. Şirket ayrıca faturaların üzerine bilgilendirme mesajı ekleyerek, Yeşil Tarife hakkında müşterilerinin bilgi sahibi olmasını amaçlıyor.Yeşil Tarifeye geçmek isteyen müşterileri için çeşitli kolaylıklar da sunan şirketin online işlem merkezi, çağrı merkezi ve müşteri işlem merkezleriüzerinden Yeşil Tarifeye geçmek için başvuruda bulunmak yeterli olacak.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın da yaptığı açıklamalarda geçen yıl elektriğimizin yüzde 45'ini, bu senenin ilk 6 ayında ise yüzde 50'sini sadece yenilenebilir kaynaklardan ürettiğimiz görüldü. Bizler de şirket olarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunu çok önemsiyor, gerçekleştirdiğimiz farklı projelerde bu konuda toplumumuzda bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlayışımızın yansıması olarak da şirket aboneliklerimizi Yeşil Tarifeye geçirip, örnek teşkil etmeyi amaçladık. Yeşil Tarife ile elektrik kullanıcıları, tükettikleri elektriğin hangi kaynaktan üretildiğini seçebilecek. Yeşil Tarifeden yararlanmak isteyen müşterilerimiz, taleplerini belirttikleri zaman diliminden bir sonraki aydaki fatura döneminde bu tarifeye geçmiş olacaklar. Bu kullanıcılarımız, hem yerli kaynaklarımızdan enerji temin ederek ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacaklar hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya ve sağlıklı bir çevre bırakmak için farkındalık oluşturacaklar.' dedi.

LİMAK ENERJİ'DEN VERİMLİ ENERJİ KULLANIMINA YÖNELİK PROJE

Limak Enerji, enerji temalı kitapları aracılığıyla da yenilenebilir enerji kaynaklarını ve sağladığı faydayı resimler ve etkinliklerle öğretiyor. Şirket, çocuklara dönük atölyelerde yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan çeşitli gereçler ve oyuncaklar tasarlanmasını sağlıyor. Limak Enerji, bu çalışmaları ile çocuklarda yerli ve yenilenebilir enerji kullanım bilincinin yerleşmesini amaçlarken, 'Enerjik Dokunuş Projesi' ile de verimli enerji kullanımı ve tasarruf tüyolarını aileler ile paylaşarak, aile bütçesine katkı sağlamalarına yardımcı oluyor.

BURSA Elektrik tedarikinde 'yeşil' dönem başladı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Spor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor Ekonomi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Güncel
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz Politika
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi Spor
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım 3. Sayfa
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Erzurumspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao'nun transferinde sona yaklaştı
Erzurumspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao'nun transferinde sona yaklaştı
Yalan, tehdit ne ararsan var! 'Polisim' diyerek sevgili olduğu kadını dolandırdı
Yalan, tehdit ne ararsan var! "Polisim" diyerek sevgili olduğu kadını dolandırdı
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Bayern Münihli Müller, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya en çok gol atan futbolcu oldu
Bayern Münihli Müller, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya en çok gol atan futbolcu oldu
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Aleksandr Lukaşenko
Magazin Nihat Doğan Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Erkan Kolçak Köstendil
Spor Okan Buruk Caner Erkin Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Genç Antalya Barcelona
Şu an buradasınız: BURSA Elektrik tedarikinde 'yeşil' dönem başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 11:35:40. #1.14#
title