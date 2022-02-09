Bursa elektrik kesintisi! 9 Şubat Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 9 Şubat Çarşamba günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

9 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, NASRETTİN, CANBALI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

9 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

9 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, 152EVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

9 Şubat Çarşamba günü 03:00 - 03:30 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM, OSMANGAZİ ilçe, SAMANLI, İSMETİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

9 Şubat Çarşamba günü 03:00 - 03:30 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM, GÜRSU ilçe, VAKIF, SAMANLI, KUMLUKALAN, KAZIKLIKÖYÜ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

9 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ÜREĞİL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

9 Şubat Çarşamba günü 11:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, PANAYIR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

9 Şubat Çarşamba günü 13:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, BALAT mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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