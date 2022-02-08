Bursa elektrik kesintisi! 8 Şubat Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Şubat Salı günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

8 Şubat Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, HACİVAT mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

8 Şubat Salı günü 09:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ÜÇEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

8 Şubat Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ÜREĞİL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

8 Şubat Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ÇİFTEHAVUZLAR, FATİH, SOĞANLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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