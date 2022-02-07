Bursa elektrik kesintisi! 7 Şubat Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Şubat Pazartesi günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

7 Şubat Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

7 Şubat Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ÜREĞİL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

7 Şubat Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA ilçe, GÜZELYALI BURGAZ, GÖYNÜKLÜ, AYDINPINAR, GÜZELYALI EĞİTİM, ÇAĞRIŞAN, ALTINTAŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

7 Şubat Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DEĞİRMENÖNÜ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

7 Şubat Pazartesi günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, GÖLCÜK mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

7 Şubat Pazartesi günü 11:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, GÖLCÜK mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

7 Şubat Pazartesi günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, PANAYIR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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