Bursa elektrik kesintisi! 5 Şubat Cumartesi Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Şubat Cumartesi günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

5 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 10:30 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, DAĞKADI, SULTANİYE, AKHİSAR, ÇAVUŞ, TOPHİSAR, İSMETPAŞA, DANİŞMENT mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, HAMİDİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR, İNEGÖL ilçe, ÇARDAK, KARASIL, KOYUNHİSAR, ÇELTİKÇİ, SUNGURPAŞA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 12:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, SÖĞÜTALAN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, HÜRRİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, VAKIF mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 10:30 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, SAMANLI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 10:30 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, SAMANLI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YAVUZSELIM mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, KÜÇÜKBALIKLI, SOĞANLI, ALTINOVA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SOĞANLI, ÇUKURCAKÖY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 5 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, YENİKENT mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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