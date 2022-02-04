Bursa elektrik kesintisi! 4 Şubat Cuma Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Şubat Cuma günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

4 Şubat Cuma günü 09:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, NASRETTİN, SIRABADEMLER, CANBALI, KARACAAHMET mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, SIRABADEMLER, CANBALI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, MURATLI, TAŞPINAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 14:30 - 16:30 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, CİHATLI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 10:00 - 12:30 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, HİSAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, YENİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:30 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU, KESTEL ilçe, KARAHIDIRKÖYÜ, ADAKÖY, İSTİKLAL, İPEKYOLU, AĞLAŞAN, NÜZHETİYE, NARLIDERE, SERME, KAYACIK, DUDAKLI, BARAKFAKİH mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 15:30 - 17:30 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, BURHANİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, ORTABAĞLAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, ORTABAĞLAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, 75.YIL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 11:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, ORTABAĞLAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 13:30 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, MİLLET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, ŞÜKRANİYE, SİNANDEDE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 15:30 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, MİLLET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, PANAYIR, ALTINOVA, DOĞANEVLER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Şubat Cuma günü 04:00 - 06:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, TUNA, PANAYIR, FATİH, KÜÇÜKBALIKLI, ÇİFTEHAVUZLAR, SOĞANLI, ALTINOVA, ALEMDAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

Haberler.com - Gündem