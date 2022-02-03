Bursa elektrik kesintisi! 3 Şubat Perşembe Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Şubat Perşembe günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

3 Şubat Perşembe günü 12:00 - 12:30 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, HAMİDİYE, EŞREF DİNÇER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 10:30 - 12:30 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, HAMİDİYE, EŞREF DİNÇER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 13:30 - 15:30 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, EŞREF DİNÇER, OSMANİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 11:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, ESENEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 15:30 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, EĞİTİM, 152EVLER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 13:30 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, 152EVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, EŞREF DİNÇER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, ZÜMRÜTEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, SIRACEVİZLER, ZÜMRÜTEVLER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, EMİRSULTAN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, MUSABABA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 12:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA ilçe, HALİTPAŞA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 11:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ALTINŞEHİR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 11:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, İZNİK ilçe, YENİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, KÜÇÜKBALIKLI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 14:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, YUNUSELİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Şubat Perşembe günü 09:30 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, MEHMET AKİF mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

Haberler.com - Gündem