Bursa elektrik kesintisi! 26 - 27 Şubat Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - Bursa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Şubat Cumartesi günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26.02.2022

26 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, PİREMİR, TEFERRÜÇ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 03:00 - 03:30 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DUAÇINARI, ORTABAĞLAR, BEYAZIT, SİNANDEDE, GÜLLÜK, 152EVLER, SELÇUKBEY, DAVUTDEDE, ŞÜKRANİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 12:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, EŞREF DİNÇER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, BÜYÜKKUMLA, KUMLA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 15:00 - 19:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, BALIKPAZARI, HALİTPAŞA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, TOPRAKDERE, PAPATYA, İNCİRLİ, KURTULUŞ, GÜNECE, ÇELEBİ, GÜNDOĞAN, EBEKÖY, ÇAMÖNÜ, KÖPRÜHİSAR, EĞERCE, AKDERE, TERZİLER, HAYRİYE, GÖKÇESU, MAHMUDİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, ÇARDAK, YOLÖREN mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, YENİDERE, LALAŞAHİN, ZÜFERBEY, ORTA, DERE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 17:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, YENİCEKÖY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 14:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, MAHMUDİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, HOCAKÖY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, CERRAH, KEMALPAŞA, HOCAKÖY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ÇAMLICA, GÜMÜŞTEPE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, GÜMÜŞTEPE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, KÜÇÜKBALIKLI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, KEMERÇEŞME mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 14:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALTINOVA, DOĞANEVLER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 13:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, PANAYIR, ALTINOVA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 14:30 - 16:30 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ZAFER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 11:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ZAFER, ATICILAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 13:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ATICILAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, BÜYÜKORHAN ilçe, DURHASAN, ÇAKIRYENİCE, ARMUTÇUK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

26 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALTINOVA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

27.02.2022

27 Şubat Pazar günü 13:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DUAÇINARI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

27 Şubat Pazar günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, ANADOLU mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

27 Şubat Pazar günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DUAÇINARI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

27 Şubat Pazar günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DUAÇINARI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

27 Şubat Pazar günü 03:00 - 03:30 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM, OSMANGAZİ ilçe, YILDIRIM, ANADOLU, DUAÇINARI, SİNANDEDE, DAVUTDEDE, ŞÜKRANİYE, ELMASBAHÇELER, ZAFER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

27 Şubat Pazar günü 03:00 - 03:30 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DUAÇINARI, BEYAZIT, ORTABAĞLAR, SİNANDEDE, GÜLLÜK, 152EVLER, SELÇUKBEY, DAVUTDEDE, ŞÜKRANİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

27 Şubat Pazar günü 19:00 - 21:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, MAHMUDİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

27 Şubat Pazar günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, CERRAH, AKHİSAR, SÜLEYMANİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

27 Şubat Pazar günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, KAYAPA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

27 Şubat Pazar günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, KAYAPA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

27 Şubat Pazar günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ÜÇEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

27 Şubat Pazar günü 12:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, HASANAĞA, İRFANİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

27 Şubat Pazar günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, BARAKFAKİH, NARLIDERE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

27 Şubat Pazar günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SOĞUKPINAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

27 Şubat Pazar günü 09:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SELAMET, BAŞARAN, YEŞİLOVA, KÜÇÜKBALIKLI, GÜLBAHÇE, ALTINOVA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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