Bursa elektrik kesintisi! 24 Şubat Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Şubat Perşembe günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

24 Şubat Perşembe günü 15:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, KUMLA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 12:30 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, KUMLA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 10:15 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, KUMLA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 08:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DEĞİRMENÖNÜ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, MURADİYE, ÖRNEKKÖY, FATİH, YENİGÜRLE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 09:30 - 15:30 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, SÜLEYMANİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, GÜMÜŞTEPE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 00:00 - 04:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALTINOVA, GÜLBAHÇE, NAMIK KEMAL, VEYSEL KARANİ, ZAFER, BAŞARAN, KÜÇÜKBALIKLI, ATICILAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 09:30 - 13:30 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALİPAŞA, İVAZPAŞA, MOLLAFENARİ, PINARBAŞI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 08:00 - 10:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, PANAYIR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

24 Şubat Perşembe günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALTINOVA, SOĞANLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

Haberler.com - Gündem