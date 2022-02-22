Bursa elektrik kesintisi! 23 Şubat Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Şubat Çarşamba günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

23 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, GENÇALİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

23 Şubat Çarşamba günü 11:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, KUMLA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

23 Şubat Çarşamba günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, KUMLA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

23 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, KUMLA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

23 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, ÇARDAK, YOLÖREN mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

23 Şubat Çarşamba günü 10:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, ZAFER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

23 Şubat Çarşamba günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, HARMANCIK ilçe, KEPEKDERE, KOCAPINAR, BALATDANİŞMENT, GEDİKÖREN, KARACA, KIŞMANLAR, AKPINAR, BEKDEMİRLER, KOZLUCA, İSHAKLAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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