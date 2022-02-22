Bursa elektrik kesintisi! 22 Şubat Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Şubat Salı günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

22 Şubat Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, ŞAHİNKÖY, KIRANLAR, GÖLECİK, KEŞLİK, KARASU, DOĞLA, ÖRENCİK, HÜDAVENDİGAR, GÜNGÖRMEZ, KEDİKAYA, DAĞESEMEN mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

22 Şubat Salı günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

22 Şubat Salı günü 15:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, KUMLA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

22 Şubat Salı günü 12:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, KUMLA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

22 Şubat Salı günü 09:30 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YENIMAHALLE, TEFERRÜÇ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

22 Şubat Salı günü 11:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, İZNİK ilçe, ELBEYLİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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