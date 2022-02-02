Bursa elektrik kesintisi! 2 Şubat Çarşamba Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 2 Şubat Çarşamba günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER



2 Şubat Çarşamba günü 11:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALTINOVA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Şubat Çarşamba günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, YUNUSELİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Şubat Çarşamba günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, İZNİK ilçe, YENİ, SELÇUK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Şubat Çarşamba günü 15:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Şubat Çarşamba günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Şubat Çarşamba günü 15:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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