Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Şubat Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Şubat Cumartesi günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

19.02.2022

19 Şubat Cumartesi günü 12:00 - 15:45 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, SÜPÜRTÜ, ÇİTLİ, KÜÇÜKYENİCE, KURŞUNLU, HAMAMLI, YİĞİT, EYMİR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:30 - 13:30 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, KALE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ARAPZADE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ARAPZADE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, İZNİK ilçe, ELBEYLİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, 152EVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 11:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, 152EVLER, EĞİTİM mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 03:00 - 03:30 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YAVUZSELIM, ULUS, SAMANLI, VAKIF, ARABAYATAĞI, HACİVAT, ÇINARÖNÜ, MEVLANA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, FATİH, ÇİFTEHAVUZLAR, SOĞANLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, DEMİRTAŞ BARBAROS, DEMİRTAŞ CUMHURİYET, DEMİRTAŞ SAKARYA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, DEMİRTAŞ CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:30 - 17:30 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, İNKAYA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALTINOVA, SOĞANLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, EMİRSULTAN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20.02.2022

20 Şubat Pazar günü 05:00 - 06:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, YENİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 16:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, YENİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 05:00 - 06:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL, GÜRSU ilçe, AHMET VEFİK PAŞA OSB, VANİMEHMET, YENİ, KALE, AHMETVEFİKPAŞA, ESENTEPE, İSTİKLAL mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 08:00 - 09:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL, GÜRSU ilçe, BARAKFAKİH, KALE, SERME, İSTİKLAL mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 08:00 - 09:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL, YILDIRIM ilçe, DEREKIZIK, ORHANİYE, BURHANİYE, SAİTABAT, OSMANİYE, DEĞİRMENÖNÜ, HAMAMLIKIZIK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 05:00 - 06:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, AHMET VEFİK PAŞA OSB, VANİMEHMET, YENİ, AHMETVEFİKPAŞA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 16:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL, GÜRSU ilçe, VANİMEHMET, YENİ, KALE, AHMETVEFİKPAŞA, ESENTEPE, İSTİKLAL mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 16:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, BARAKFAKİH, ÇATALTEPE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 16:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL, YILDIRIM ilçe, DEREKIZIK, KARAPINAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 16:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL, GÜRSU ilçe, BARAKFAKİH, KALE, SERME, İSTİKLAL mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 16:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, AHMET VEFİK PAŞA OSB, VANİMEHMET, YENİ, AHMETVEFİKPAŞA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 16:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, DEREKIZIK, AKSU, ÜMİTALAN, BURHANİYE, ÇATALTEPE, ALAÇAM, GÖZEDE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 08:00 - 09:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, BARAKFAKİH, ÇATALTEPE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 06:00 - 07:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL, YILDIRIM ilçe, DEREKIZIK, KARAPINAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 05:00 - 06:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, DEREKIZIK, AKSU, ÜMİTALAN, BURHANİYE, ÇATALTEPE, ALAÇAM, GÖZEDE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 16:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL, YILDIRIM ilçe, DEREKIZIK, ORHANİYE, BURHANİYE, SAİTABAT, OSMANİYE, DEĞİRMENÖNÜ, HAMAMLIKIZIK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 12:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, AKÇALAR, MAKŞEMPINARI, FADILLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ÜÇEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 12:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ÇALI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 10:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, GÖKÇE, İRFANİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 10:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, İZNİK ilçe, YEŞİL CAMİİ, YENİ, ÇAMDİBİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DUAÇINARI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 13:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DUAÇINARI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 09:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 09:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DUAÇINARI, YUNUSEMRE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YİĞİTLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 15:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YİĞİTLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 13:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YİĞİTLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 03:00 - 03:30 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YAVUZSELIM, ULUS, SAMANLI, VAKIF, ARABAYATAĞI, HACİVAT, ÇINARÖNÜ, MEVLANA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 03:30 - 04:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DUAÇINARI, KAZIM KARABEKİR, YUNUSEMRE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 08:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALTINOVA, KÜÇÜKBALIKLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 11:15 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, DEMİRTAŞ DUMLUPINAROSB, ALAŞARKÖY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 13:30 - 19:30 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALAŞARKÖY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

20 Şubat Pazar günü 08:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, KARAPINAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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