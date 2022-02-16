Bursa elektrik kesintisi! 16-17 Şubat Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Şubat Çarşamba günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

16.02.2022

16 Şubat Çarşamba günü 14:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, EŞREF DİNÇER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 13:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, EŞREF DİNÇER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 11:10 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, DR.ZİYA KAYA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 15:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, EŞREF DİNÇER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 10:30 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, DR.ZİYA KAYA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DAVUTKADI, SİNANDEDE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DAVUTKADI, SİNANDEDE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, KIRANLAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 11:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, GÖRÜKLE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, YENİKÖY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, ÇIRPAN, HAMİDİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 09:30 - 17:30 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, İNKAYA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, PANAYIR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, KEMERÇEŞME mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17.02.2022

17 Şubat Perşembe günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, SAMANLI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DAVUTKADI, SİNANDEDE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 11:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, SİNANDEDE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, İSTİKLAL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 09:00 - 10:30 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, KURTULUŞ, İSTİKLAL mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 10:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ, İZNİK ilçe, MAHMUDİYE, ÇAKIRLI, KERAMET, ÜREĞİL, BOYALICA, ÇAKIRCA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, ESKİKÖY, KARAKADI, İCLALİYE, DİPSİZGÖL, KESTANEALANI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 09:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ÇAMLICA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 03:00 - 04:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ÜRÜNLÜ, TAHTALI, YAYLACIK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 10:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, İZNİK ilçe, KIRINTI, YÜRÜKLER, MECİDİYE, CANDARLI, ÇAKIRCA, HİSARDERE, BAYINDIR, TACİR, ELBEYLİ, BOYALICA, MAHMUDİYE, ORHANİYE, İNİKLİ, SÜLEYMANİYE, OSMANİYE, ELMALI, SARIAĞIL, GÜRMÜZLÜ, HACIOSMAN, KUTLUCA, ÖMERLİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 12:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ÇUKURCAKÖY, ÇELTİKKÖY, MEHMET AKİF, SOĞANLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALEMDAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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