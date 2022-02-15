Bursa elektrik kesintisi! 15-16 Şubat Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Şubat Salı günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

15.02.2022

15 Şubat Salı günü 09:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

15 Şubat Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, YENİGÜRLE, GÜRLE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

15 Şubat Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, SİNANDEDE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

15 Şubat Salı günü 12:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, SİNANDEDE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

15 Şubat Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SOĞANLI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

15 Şubat Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SOĞANLI, ALTINOVA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16.02.2022

16 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, KIRANLAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 15:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, EŞREF DİNÇER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 10:30 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, DR.ZİYA KAYA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 13:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, EŞREF DİNÇER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 11:10 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, DR.ZİYA KAYA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 14:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, EŞREF DİNÇER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, YENİKÖY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 11:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, GÖRÜKLE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, ÇIRPAN, HAMİDİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DAVUTKADI, SİNANDEDE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DAVUTKADI, SİNANDEDE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 09:30 - 17:30 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, İNKAYA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, PANAYIR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 12:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SOĞANLI, ÇUKURCAKÖY, MEHMET AKİF, ÇELTİKKÖY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

16 Şubat Çarşamba günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, KEMERÇEŞME mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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