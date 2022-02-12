Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Şubat Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Şubat Cumartesi günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

12 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, GÖLECİK, KARASU, GÜNGÖRMEZ, KEDİKAYA, DAĞESEMEN, ÖRENCİK, KEŞLİK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DAVUTKADI, SİNANDEDE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 11:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, HAMİDİYE, YALINTAŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, YUNUS EMRE, HAMİDİYE, YALINTAŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, CAMBAZLARKÖYÜ, HASANKÖY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, ÇELTİKÇİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, TOKUŞ, HAMZABEY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 12:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, BALAT mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 16:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ÇALI, TAHTALI, 30 AĞUSTOS ZAFER, KAYAPA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, TAHTALI, 30 AĞUSTOS ZAFER, KAYAPA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, AKPINAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, YENİKENT mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 08:00 - 10:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, PANAYIR, ALTINOVA, ÇUKURCAKÖY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

12 Şubat Cumartesi günü 10:11 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, PANAYIR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

Haberler.com - Gündem