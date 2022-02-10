Bursa elektrik kesintisi! 10 Şubat Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10Şubat Perşembe günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10 Şubat Perşembe günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, EĞİTİM, 152EVLER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, EĞİTİM mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 03:00 - 03:30 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM, OSMANGAZİ ilçe, SAMANLI, İSMETİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 09:30 - 17:30 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ÜREĞİL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, PANAYIR, ÇUKURCAKÖY, ALTINOVA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 11:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, PANAYIR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 11:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, PANAYIR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 08:00 - 10:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SOĞANLI, FATİH, PANAYIR, ÇİFTEHAVUZLAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 11:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, PANAYIR, ÇUKURCAKÖY, ALTINOVA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, PANAYIR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, BAĞLARBAŞI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 12:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANELİ, BÜYÜKORHAN ilçe, AKALAN, SIRIL, İKİZOLUK, SADAĞI, KADI, KÜÇÜKORHAN, KUSUMLAR, ESENTEPE, BALIOĞLU, MAHALLER, CELEPLER, DEMİRCİ, ESKİDANİŞMENT, SEMERCİ, SERÇELER, FADIL, SÖĞÜT, DERE, YEŞİLLER, KARAOĞLANLAR, YAKUPLAR, EMİR, ÇEKİ, PINARKÖY, DANACILAR, GEDİKLER, ÇERİBAŞI, PERÇİN, KAYAPA, HACIAHMETLER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 12:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANELİ, BÜYÜKORHAN ilçe, TEPECİK, CUMHURİYET, ARGIN, İSMETİYE, ÖZLÜCE, ARMUTÇUK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

10 Şubat Perşembe günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, VANİMEHMET, YENİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

Haberler.com - Gündem