Bursa Ekonomisi 2018'e Hızlı Başladı

Türkiye'nin en büyük 2'inci ihracat şehri Bursa 2018'e hızlı başladı. Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,22'lik artışla 2 milyar 362 milyon 936 bin dolarlık ihracata imza atan Bursa'nın geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 18,11'lik artışla 29 milyar 584 milyon 97 bin dolar seviyesine ulaştı.

2017 yılında 29.3 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayan Bursa başarılı performansını Ocak ayına da taşıdı.

İhracat artışı 2018'de de devam edecek

Bursa olarak 2017 yılında başarılı bir performans ortaya koyduklarını ifade eden Uludağ İhracatcı Birlikleri Başkanı Orhan Sabuncu, "2017 yılında ihracatımızı yaklaşık yüzde 20 oranında artırarak 29.3 milyar dolarlık bir ihracat rakamını yakaladık. Bu başarıyı elde edebilmek ve sürdürülebilir hale getirebilmek için çalışmalarımız bu yıl da aynı hızla devam edecek. Hedef ve alternatif pazar arayışlarımız, pazarlama ve tanıtım noktasındaki faaliyetlerimiz, üyelerimizin Ar-Ge, tasarım ve inovasyona dayalı üretim anlayışı ile 2018'de de başarılı bir ihracat grafiği çizeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Büyüme rakamları moral oldu

Türkiye ekonomisi 2017'nin ilk üç çeyreğinde güçlü büyüme oranları yakaladığına da dikkat çeken Sabuncu, "2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5.3, ikinci çeyreğinde yüzde 5.4, üçüncüsünde ise 11.1 büyüme kaydederek önemli bir ivme yakalayan ekonomimiz, iş dünyasına büyük moral oldu. 2017'nin tamamı için de yüzde 7 civarında bir büyüme oranı tahmin ediliyor. 2016 gibi olumsuz gelişmelerin yaşandığı bir yılın ardından bu rakam oldukça umut verici olarak yorumlanabilir" dedi.

Orhan Sabuncu, 2017 yılında Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında verilen 250 milyar TL'lik desteğin de piyasaları olumlu etkilediğini söyledi.

Öte yandan Bursa'da otomotiv sektöründe Ocak ayında 2 milyar 45 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.Ocak ayında ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 12,30 oranında artıran otomotiv sektörünün geriye dönük 12 aylık ihracatı 25,8 milyar dolar oldu. Tekstil sektörü Ocak ayında 103 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 4,22 artışla 1 milyar 187 milyon dolar oldu. Hazır giyim sektörü Ocak ayında yüzde 24,4 artışla 49 milyon dolar ihracat gerçekleştiren geriye dönük 12 aylık ihracatı 563 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yaş sebze meyve sektöründe ise

Ocak ayında 12 milyon 816 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Geriye dönük 12 aylık ihracatı 155 milyon 760 bin dolar oldu.

Öte yandan ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Ocak ayı ihracatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 27,01 oranında artışla 146 milyon dolar olarak açıklandı. - BURSA