Bursa Eğitim Bir -Sen'den Anneler Günü kutlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa Eğitim Bir -Sen'den Anneler Günü kutlaması

Bursa Eğitim Bir -Sen'den Anneler Günü kutlaması
09.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:49

Bursa Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şubesi, bu yıl 10 Mayıs'a denk gelen Anneler Günü'nü unutmadı.

Bursa Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şubesi, bu yıl 10 Mayıs'a denk gelen Anneler Günü'nü unutmadı. Başkan Acar anneliğin; tüm canlılar için şefkatin, merhametin, fedakarlığın, karşılıksız vermenin, esirgemenin en somut ifadesi olduğunu belirterek, annelik duygusunun ne kadar köklü ve güçlü olduğuna değindi.

Annelerin, sevginin en saf haliyle, merhamet kuşanmış yürekleriyle, sabır dolu gönülleriyle, umut yüklü dualarıyla varlığımızın vazgeçilmez değeri olduklarının altını çizen Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Dilimiz ile aklımız arasındaki köprüyü, duygumuzla yüreğimiz arasındaki bağı, ruhumuzla bedenimiz arasındaki uyumu bize öğreten ve hissettiren onlardır. Manevi değerlerimizi içimizde tomurcuklandıran, ruhumuzu terbiye eden, fikrimize yön veren, ahlaken olgunlaşmamızı sağlayan, örnek nesiller yetiştirilmesinde, insanın en meşakkatli döneminde büyük sorumluluklar üstlenen annelerimiz toplumsal mürebbiyelerimizdir. Hele de günümüzde onlar bir taraftan kendi çocuklarını yetiştirirken, diğer taraftan kamusal alanda varlık gösteren, üreten, her işe yetişme ustalığını sergileyendir. Onların yetiştirdikleri çocuklar yarınımızın geleceği, gelecek de annelerimizin emeğidir" dedi.

"En faydalı çalışma hayatı anneyi koruyandır"

Güçlü aile bağlarını inşa eden, dillerinden düşürmedikleri dualarla evlatlarına misyon yükleyen, milletin varoluş temellerini ilmek ilmek dokuyan annelerin, toplumsal mayayı çalan, varlıklarıyla toplumu ayakta tutan taşıyıcı sütunlar olduğunu ifade eden Acar, "Annelik olgusunun ve duygusunun zayıfladığı, anne olmanın neredeyse bir risk olarak algılandığı modern toplumlarda annesizlik bir duygu yitimi, en saf duyguları taşıyan insanların eksikliği toplumsal bir öksüzlük halidir. Kapitalist düzenin kadınlarımızı nesneleştirmesi, sömürmesi, rol çatışmasına sürüklemesi, kariyer ve annelik arasında ikilemde bırakması birçok bakımdan toplumsal hayata zarar vermektedir. Annelik ile çalışmak arasında kalmadan bihakkın annelik vazifesini de yerine getirecek, onu çalışma hayatının merkezinde tutacak esnek çalışma modeli herkes için doğru olandır. Yoksa bir meslek sahibi olmanın bedelini başta çocuklar olmak üzere, ailenin ve toplumun ödediği bir çalışma hayatı uzun vadede hepimizin zararınadır" diye konuştu.

Bugün yoksulluğun da, katliamın da, savaşın da, mülteci durumuna düşmenin de, ülkeyi sığınmacı olarak terk etmenin de en büyük acısını annelerin çektiğini dile getiren Acar, "İşte bugün çocuk hasreti ve umut yüklü yürekleriyle Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan analarımız en müşahhas örnektir. Diyarbakır'da acısını nöbete dönüştüren, gözyaşlarına bütün milletin ortak olduğu analarımızın duasına 'amin' diyor, beklentilerinin hepimizin umudu olduğunu ifade ediyor, onlara selam ve dualarımızı gönderiyoruz" dedi.

"Yoksunluğa ve yoksulluğa son vermeliyiz"

Annelerin hatırına savaşları durdurmak, hiçbirinin evlat hasretine düşmesine sebep olmamak, yüreklerindeki eksiklik duygusunu ortadan kaldıracak, yoksunluğa ve yoksulluğa son verecek adımları atmak, terör belasını yeryüzünden silmek ve bağımsızlık girdaplarında çocukların kayıp gitmelerini önlemek, çocuk işçiliğini bitirmek herkesin ödevi ve görevi olmalıdır uyarısında bulunan başkan Acar sözlerini, "Eğitim-Bir-Sen olarak, insanlığa müjde olacak yeni bir medeniyet idealinin, annelerimizin duaları, bize aşıladıkları duyguları, geleceğe hazırlayan maharetli elleriyle inşa edilebileceğine inanıyor; bize şefkatiyle yön, desteğiyle güç veren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, şükranlarımızı sunuyoruz" diyerek sonlandırdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur Haber
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Haber
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti
Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Vatandaşlar, Alaşehir Belediyesi'nin kurduğu tanzim satışına yoğun ilgi gösterdi
Vatandaşlar, Alaşehir Belediyesi'nin kurduğu tanzim satışına yoğun ilgi gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Deniz Gezmiş Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu
Magazin Müge Anlı Sinem Kobal Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Falcao Loris Karius Sergen Yalçın Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Mayıs Avrupa Futbol
Şu an buradasınız: Bursa Eğitim Bir -Sen'den Anneler Günü kutlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 16:03:23. #1.14#
title