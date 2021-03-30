'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarparak kaçtı

BURSA'da 'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü, aracıyla bekçi Yusuf K.'ya (26) çarpıp kaçtı.

BURSA'da 'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü, aracıyla bekçi Yusuf K.'ya (26) çarpıp kaçtı. Yaralanan Yusuf K. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Kısıtlama saatlerinde devriye gezen Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, şüphelendikleri 16 P 7772 plakalı otomobili durdurmak istediler. Bekçilerin 'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü aracıyla bekçilerin üzerine sürüp Yusuf K.'ya çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayda Yusuf K. hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yusuf K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri bekçi Yusuf K.'ya çarpıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN