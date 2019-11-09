Bursa dünyanın en prestijli oyun karakteri çizme yarışmasında ödül alan ilk türk oldu

09.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:58

Dünyanın en prestijli oyun karakteri çizme yarışmasında ödül alan ilk Türk oldu

Bursa'da lise son sınıf öğrencisi Irmak Çavun(17), dijital alanda yaptığı oyun karakter çizimleriyle Hollywood'ta düzenlenen dünyanın en prestijli yarışması 'Geleceğin Yazar ve Ressamları'nda ödül alan ilk Türk oldu.

Bursa'da 4 yaşından beri resim çizmeye ilgisi olan Irmak Çavun, zaman içerisinde bu yeteneğini geliştirdi. Farklı zaman dilimlerinde katıldığı resim yarışmalarında ödüller kazanan Çavun, oyun karakterleri çizmeye yöneldi. Dijital alanda çizdiği oyun karakteriyle Amerika'nın Hollywood bölgesinde düzenlenen dünyanın en prestijli yarışması 'Geleceğin Yazar ve Ressamları'na katılan Çavun, burada ödül kazanan ilk Türk oldu. Binlerce başvuru arasında sadece 12 kişinin ödül aldığı yarışmanın ödül töreni ise 4 Nisan'da düzenlenecek.

BENİ AİLEM KEŞFETTİ

İlk olarak çocukken ailesinin kendisini keşfettiğini belirten Irmak Çavun(17),ö4 yaşımdan beri resim çiziyorum. Profesyonel olarak yapmak istediğim ve buna karar verdiğim zaman lisedeydim. Oyun oynamaya başladıktan sonra bu işin içinde olmak istediğimi fark ettim. Oyunları çok seviyordum ve sanatın oyunlarla ilgili olan kısmıyla ilgileniyordum. O yüzden bunu profesyonel olarak yapmak istedimö dedi.

KAZANAN İLK TÜRK BENİM

Kendisine portfolyö hazırladığını söyleyen Çavun, Şu an ürettiğim şeyler de portfolyö odaklı. Oyunlardaki sanatla alakalı olan kısımlarla ilgileniyorum. Ürettiğim şeyler, oyunlardaki konsept tasarımı, kodlamayı da içinde bulunduran oyunlarla alakalı, dünyalar yaratmakla alakalı, buna benzer şeylerle ilgileniyorum. 'Geleceğin Yazar ve Ressamları' yarışmasında ödül kazandım. 36 yıldır devam eden, Amerika'daki köklü bir yarışmada 36 yıl boyunca,ilk defa ödül kazanan Türk benmişim. Aynı zamanda bu yaz Amerika'da bir kampa katıldım. Üniversite de oyun tasarımı veya sanatla alakalı dersler alınıyor ve bununla ilgili notlandırılıyor. Bunun sonucunda başarılı olanlara burs veriliyor. Yine aynı şekilde tek Türk bendim ve o bursu kazandım diye konuştu.

KÜLTÜREL OYUNLAR ĞRETMEK İSTİYORUM

Gelecekti hayallerini anlatan Çavun, Amerika'da oyun endüstrisinin içinde gelebileceğim en yüksek yere gelmek istiyorum. Oyun oynamaya başladığım zaman gerçekten oyun oynamaya aşık oldum ve hiç bir şekilde bırakmak istemedim. Sanatı zaten seviyorken bu konuda yapabileceğim tek şey oyun ve sanatı birleştirmekti. O yüzden bu endüstriye girmek istedim. Türkiye'de oyunların olmamasının sebebi alıcısının olmaması. Yurt dışında, Türkiye'de olduğundan çok daha büyük bir kitle var ve yine yurt dışında yine oyunlardaki kültürel öğelere çok daha fazla değer veriliyor. Oyunların içindeki fantastik dünyalarda şu an dünyamızda bulunan kültürlerden esinlenerek yapılan şeyler oluyor. Ben ileride bu büyük oyunlar için kültürel öğelerde Türkiye'den esinlenmeyi isterim ifadelerini kullandı.

OYUNLAR BENİM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

İleride, üniversite okuduktan sonra yüksek lisans yapmak istediğini söyleyen Çavun, Bu endüstriye girip, gelebileceğim en yüksek noktaya geldikten sonra insanları etkileyebilecek bir yere gelmek istiyorum. İnsanları etkileyebilecek bir oyunda rol oynamak istiyorum. Bu oyun sadece Amerika, Avrupa değil, tüm oyunculara hitap eden bir oyun olmasını istiyorum. Çünkü gerçekten oyunlar benim hayatımı değiştirdi ve başka insanlarınkini de değiştireceğine inanıyorum şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA