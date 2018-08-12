Bursa Dünya'nın İlk ve Tek 'Hamak Festivali' Hd

Dünya'nın ilk ve tek 'Hamak Festivali'

Bursa'da düzenlenen dünyada ve ilk olduğu öne sürülen Hamak Festivali yapıldı. İki gün süren festivalde ilginç görünler yaşandı.

Bursa'nın Nilüfer İlçesi Balat Ormanında bu yıl ikincisi düzenlenen Hamak Festivali Bursalılardan ve çevre illerden gelen katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Salıncak ve hamaklarıyla festivale katılanlar dinlenmenin yanı sıra düzenlenen konser ve etkinliklerle vakit geçirip butik stantlarda alışveriş imkanı buldu. Festivale Eskişehir'den arkadaşıyla katılan Hacer Özer, Doğa sever biriyim. Sık sık da yürüyüşlere çıkarım. Bu festivali de duyup merak ettik. O yüzden kalkıp geldik. Hamak festivali olduğu için inatla sadece hamaklarda kaldık. dedi.

Saç tasarımı üzerine butik stant açan Tarih Öğretmeni Meriç Şeyma Tiryaki, Rasta ve saç tasarımı yapıyorum. Burada hemen hemen herkese bir tasarım yaptım. Burada çok güzel etkinlikler düzenleniyor, keyifli vakit geçiriyoruz. Ayrıca Bursa'da bulunan çeşitli alanlardaki tasarımcılar da burada satış yapıyor. şeklinde konuştu.

AMACIMIZ SADECE 'HAMAK'

Amaçlarının sadece hamak kültürünü yaymak ve insanlara anlatmak olduğunu söyleyen organizasyon yetkilisi Engin Çakır ise yaptığı açıklamada, Burada biraz sakin vakit geçirmek için bulunuyoruz. Aslında hamak herkesin evinde bir köşede duran piknik öğesidir. Biz bunu piknikten bir adım öteye taşıyıp insanları sanatsal etkinliklerle de buluşturduk. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festival Dünya'da ilk ve tek olma özelliğine sahip. Bundan sonraki yıllarda da bunu düzenlemeye devam edeceğiz. Burada yetişkinleri de çocukları da gerçekten mutlu edecek bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu, halka açık ve ücretsiz bir etkinlik. dedi.