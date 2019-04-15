Bursa - Düğünde Gelin ve Damat Yakını Gençler Kavga Etti: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde gelin ve damat yakınları arasında çıkan tartışmanın ardından bıçaklı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Hamidiye mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin ve damat yakını gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Düğün salonunun dışına taşan tartışmada iki genç grup arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Furkan U. (24) üzerindeki bıçakla Barış Çodur (28) ve amcasının oğlu Kürşat Çodur'u (22) yaraladı. Kanlar içinde kalan yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Kürşat Ç.'nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından düğün ise sona ererken, polis ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: DHA