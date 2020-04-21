BURSA DOSABSİAD'dan çocuklarla 23 Nisan klibi
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Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Güncel

BURSA DOSABSİAD'dan çocuklarla 23 Nisan klibi

DOSABSİAD'dan çocuklarla 23 Nisan klibiDEMİRTAŞ Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) korona günlerinde iç ısıtan ve yüzlerde içten bir gülümsemeye yol açan duygu yüklü bir etkinliğe imza attı.

21.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:24
BURSA DOSABSİAD'dan çocuklarla 23 Nisan klibi

DOSABSİAD'dan çocuklarla 23 Nisan klibi

DEMİRTAŞ Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) korona günlerinde iç ısıtan ve yüzlerde içten bir gülümsemeye yol açan duygu yüklü bir etkinliğe imza attı. "Sev Kardeşim" isimli şarkının kaydı değiştirilip,etkinliğe katılan 10 çocuğun evlerinden çektikleri videoların kurgusu yapılınca, ortaya 23 Nisan için tasarlanan çok özel ve özgün bir klip çıktı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını gerçekleştirerek, Cumhuriyetimizin temellerini attığı 23 Nisan, aynı zamanda Ulu Önder'in çocuklara bir armağanıydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yıl coşkuyla kutlayan çocukların 100.Yıl kutlamalarına ilk kez evde katılacak olmaları üzerine Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, farklı bir çalışmayı imza attı. Somuncubaba İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Pelin Çatakçinler ile birlikte gerçekleştirilen organizasyon, Çatakçinler'in piyanoda çaldığı "Sev Kardeşim" isimli şarkının kaydını, etkinliğe katılan 10 çocuğa video olarak göndermesiyle start aldı. Çocuklar da evde bu şarkıya sözleriyle eşlik etmek suretiyle ayrı ayrı çektikleri videoları yeniden öğretmenlerine gönderdiler. Daha sonra videoların kurgusu yapılınca, ortaya 23 Nisan için tasarlanan çok özel ve özgün bir klip çıktı.

"EVDE KAL" MESAJI VERDİLER

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca klipte rol alan 10 çocuğa birer tablet hediye ettiler. Öğretmen Pelin Çatakçinler'i evinde ziyaret ederek, çocuklara ulaştırması için tabletleri teslim eden Nilüfer Çevikel, 'Meclisimizin 100.Kuruluş Yıldönümü'yle birlikte Çocuk Bayramı kapsamında biz de sanatsal değeri olan bir etkinlik planlayarak, daima çocuklarımızı düşündüğümüzü ve onlara çok değer verdiğimizi göstermek istedik. Ortaya çok güzel bir klip çıktı. Öğretmenimize ve çocuklarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İlk kez 23 Nisan'ı evlerde kutlamak durumundayız ama bugünler de geçecek. Önce sağlık diyoruz ve çocuklarımızla birlikte klip aracılığı ile 'Evde Kalın' mesajımızı tekrarlıyoruz? diye konuştu. Öğretmen Pelin Çatakçinler de DOSABSİAD'a organizasyon için teşekkür ederek, 'çocuklar şarkıyı büyük bir keyifle söylediler. Ayrıca 'evde kal' mesajını da hep birlikte vermiş olduk. Hediyeler için de çok teşekkür ediyoruz? dedi.

BURSA DOSABSİAD'dan çocuklarla 23 Nisan klibi

Kaynak: DHA

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