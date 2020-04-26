Bursa dört günlük sokak kısıtlamasında evde kaldı
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Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Haber

Bursa dört günlük sokak kısıtlamasında evde kaldı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasını helikopter ile havadan denetledi.

26.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:04
Bursa dört günlük sokak kısıtlamasında evde kaldı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasını helikopter ile havadan denetledi.

31 büyük şehirde uygulanan dört günlük sokak kısıtlamasının son gününde ekipler helikopter ile havadan Bursa genelinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetim sonunda Bursa halkının evde kaldığı ve herhangi bir kişiye ceza yazılmadığı bildirildi.

Dört günlük sokak kısıtlaması bu akşam saat 00.00'da sona eriyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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