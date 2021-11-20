(BURSA Doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(BURSA Doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

(BURSA Doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi Geçtiğimiz çarşamba günü akşamı Dr. Derya Deniz'i ayaklarından vuran iznik nüfusuna kayıtlı gemilerde çalışan Mesut Ş. İstanbul'da bir gemi ile yurt dışına açılmak üzere iken polis ekipleri tarafından yakalandı.

İZNİK, BURSA (İHA) - (BURSA Doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi

BURSA - Geçtiğimiz çarşamba günü akşamı Dr. Derya Deniz'i ayaklarından vuran iznik nüfusuna kayıtlı gemilerde çalışan Mesut Ş. İstanbul'da bir gemi ile yurt dışına açılmak üzere iken polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın hırsızlıkla ilgisi olmadığı öğrenilirken Müslüm Ş. emniyetdeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Olay, İznik ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evine gelen eski İznik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Derya Deniz, evinin kapısını açtığında bir anda bir kişi evden çıkarak kaçmaya başladı. Deniz, kaçmaya çalışan hırsıza müdahale etmeye çalışırken boğuşma yaşandı. Bu sırada hırsız, yanında bulunan silahla Deniz'e ateş açarak kaçtı. Polis ekiplerinin takipleri sonucu vuran şahsın Mesut Ş. olduğu tespit edildi. Ardından yakalanan zanlı emniyetdeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

(BURSA Doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi

(BURSA Doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi

2 kamera kaydı ve delillerin bir kısmı yok! Veterinere cinsel saldırıda 3 polise dava

2 kamera kaydı ve delillerin bir kısmı yok! Veterinere cinsel saldırıda 3 polise dava

 İntihar eden iki kardeşle ilgili korkunç iddia! Kripto paradan zarar edince canlarına kıymışlar

İntihar eden iki kardeşle ilgili korkunç iddia! Kripto paradan zarar edince canlarına kıymışlar

 Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan lise öğrencilerinden ters kelepçe ve dayak iddiası

Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan lise öğrencilerinden ters kelepçe ve dayak iddiası

İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title