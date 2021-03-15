BURSA Doğalgaz borusunu patlatan kadın komşularıyla yine kavga etti O anlar kamerada
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BURSA Doğalgaz borusunu patlatan kadın komşularıyla yine kavga etti O anlar kamerada

15.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:51

Doğalgaz borusunu patlatan kadın komşularıyla yine kavga etti: O anlar kameradaBursa'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğal gaz saatini baltayla parçalayıp, gürültü nedeniyle tartıştığı komşularına saldıran Akgül Y. (42), kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle yine mahalleliye saldırdı.

Doğalgaz borusunu patlatan kadın komşularıyla yine kavga etti: O anlar kamerada

Bursa'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğal gaz saatini baltayla parçalayıp, gürültü nedeniyle tartıştığı komşularına saldıran Akgül Y. (42), kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle yine mahalleliye saldırdı. Akgül Y.'nin komşusuna küfür edip, doğalgaz borusunu patlatmakla tehdit ettiği ve küçük tırpanla bir başka komşusuna saldırmaya çalıştığı anlar ise, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahalle sakinlerinden Akgül Y., geçen yıl komşularıyla yaşadıkları tartışmanın ardından doğal gaz saatini baltayla parçaladı. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Akgül Y. sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Ancak Akgül Y. (42) ile mahalle sakinlerinin aralarındaki sorun bitmedi.

İKİ KOMŞUSUNUN YOLUNU KESTİ

Mahallede pek çok kişiyle çeşitli nedenlerle tartıştığı iddia edilen Akgül Y. hakkında şikayetlerini diye getiren komşulardan Rüveyda Başık (66) 'Arkadaşlarımızla yürüyüşten geliyorduk. Akgül Y., yolumuzu kesti, hakaret etti. Elinde biber gazı vardı. Artık bıktık. Bizi tehdit ediyor. 'Sizleri, mahallede yaşatmayacağım' diyor. Çok küfürlü konuşuyor. Annesini kontrol etmesi için bir oğlu var; onu aradık. O da annesi Akgül Y. ile tartıştığı için karışmak istemiyor. Geçen yıl mahallede doğalgaz borularını patlattı. Yine yapmasından korkuyoruz." dedi

Bir diğer komşu Fatma İzbat ise; "Mahalledeki çoğu kişi evini sattı. Kimi de kiraya verdi. Ancak yaşananlardan dolayı kiracılar da uzun süre oturmak istemiyor. Pandemi dönemindeyiz. Korkuyoruz. Akgül Y. mahallenin huzurunu bu salgın günlerinde de bozmaya başarıyor. Maskesiz bir şekilde üzerimize yürüyor. Kapımıza eline aldığı tırmıkla geliyor. Haklı haksız her konuda tartışma çıkartıyor. Şikayetimiz üzerine polis ekipleri geliyor, gözaltına alıyor ardından da adliyede suç oluşmadığı gerekçesiyle serbest kalıyor." diye konuştu.

BURSA Doğalgaz borusunu patlatan kadın komşularıyla yine kavga etti O anlar kamerada
BURSA Doğalgaz borusunu patlatan kadın komşularıyla yine kavga etti O anlar kamerada
BURSA Doğalgaz borusunu patlatan kadın komşularıyla yine kavga etti O anlar kamerada
BURSA Doğalgaz borusunu patlatan kadın komşularıyla yine kavga etti O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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