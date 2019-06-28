BURSA DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU AYÇİÇEĞİ TARLALARI

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla birlikte sarıya boyanan tarlalar, fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle haberdar olup gelen vatandaşlar, tarlalarda özçekim yapıp fotoğraf çektiriyor.

Türkiye'nin yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeklerinin, diğer adıyla 'Günebakanların' çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı. Nilüfer ilçesinde, Bursa-İzmir karayolu üzerinde bulunan ayçiçeği tarlaları, sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafları ile birlikte ilgi odağı oldu. Fotoğrafları gören çok sayıda kişi, sarı renge boyanan tarlaların yolunu tuttu. Tarlalar, sosyal medya için fotoğraf çekinmek isteyenlerin doğal stüdyosu haline geldi.

'BURADA ÇEKİLDİĞİM FOTOĞRALARI SOSYAL MEDYA HESAPLARIMDA PAYLAŞIYORUM'

Sarıya boyanan ayçiçek tarlalarını görünce fotoğraf çekilmek istediğini belirten Betül Aksuy, Yolda ayçiçek tarlalarını gördük. Çok beğendik. Fotoğraf çeken bir arkadaşımıza mesaj attıp bizi ayçiçek tarlasında çekmesini istedik ve buraya geldik. Doğada fotoğraf çekilmeyi seviyorum. Çekildiğim fotoğrafları sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum dedi.

Kaynak: DHA