BURSA Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› BURSA Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Haber
İnegöl, Güncel

BURSA Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak sürüklenen motosikletin sürücüsü Ercan Vatansever (46) ağır yaralandı.

10.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:00
BURSA Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak sürüklenen motosikletin sürücüsü Ercan Vatansever (46) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde meydana geldi. Bayır aşağı seyir halinde olan sürücü Ercan Vatansever yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosikletin altında kalan Vatansever ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı daha sonra yoğun bakım ünitesine koyuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

BURSA Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası G.Saray'dan 2'şer milyon aldık Haber
Şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası G.Saray'dan 2'şer milyon aldık
Koronavirüsle ilgili araştırmalar tedirgin eden gerçeği ortaya çıkardı Haber
Koronavirüsle ilgili araştırmalar tedirgin eden gerçeği ortaya çıkardı
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Abdulhamit Gül Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Elçin Sangu Demet Akalın Haluk Levent Muhterem Nur
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran Rusya İtalya Petrol
Şu an buradasınız: BURSA Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 21:33:14. #1.15#