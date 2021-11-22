Bursa Devlet Tiyatrosu, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te oyun sahneleyecek

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı nasıl ve hangi koşullarda yazdığını anlatan "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyununu Kahramanmaraş ve Gaziantep'te tiyatroseverlerle buluşturacak.

BDT'den yapılan açıklamaya göre, Burak Akyüz'ün yazdığı ve Murat Ozan'ın yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını Sinan Mahçup, müziklerini de Can Aksel Akın yapıyor.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının önemli bir kesitini anlatan, Emre Nurettin Örük'ün rol aldığı tek kişilik oyun 50 dakika sürüyor.

Oyun, Milli Mücadele'nin en çetin günlerini, 1. Meclis'te yaşananları vatan şairinin gözünden bugünün seyircisine aktarıyor.

BDT, oyunu 23-24 Kasım'da Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek DT Sahnesi'nde, 26-27 Kasım'da ise Gaziantep Onat Kutlar Sahnesi'nde sahneleyecek.

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri

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